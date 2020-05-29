إندونيسيا تسجل 678 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، تسجيل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و24 حالة وفاة.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة أحمد يوريانتو - في مؤتمر صحفي وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية - "إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 25 ألفا و216 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1520 حالة وفاة.. منوها بأن إجمالي عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 6 آلاف و492 شخصا".

وبحسب المسؤول الإندونيسي، فقد سجلت العاصمة جاكرتا 125 إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المدينة إلى 7001 حالة، فيما سجلت جاوة الشرقية 101 إصابة جديدة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تعد واحدة من أكثر الدول تضررا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.