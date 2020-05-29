ذكرت وكالة إنترفاكس اليوم الأربعاء أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلبا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.
ونقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.
وكان الجيش الأمريكي اتهم روسيا يوم الثلاثاء بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم الروس الذين يقاتلون لحساب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، مما يزيد من مخاوف تصعيد جديد في الصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي رفيع يردّ على الجيش الأمريكي : لم نرسل عسكريين الى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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