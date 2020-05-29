بومبيو عن طلاب الصين: يجب ألا يتجسسوا من مدارسنا

استبق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، المؤتمر الصحافي المزمع عقده لاحقاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الكشف عن الخطوات التي ستتخذها الإدارة بحق بكين، معتبراً أن الطلاب الصينيين في بلاده قد يكونون جواسيس للصين، وفقًا لموقع العربية.

وفي تصريح يجسد تصاعد التوتر بين البلدين، قال بومبيو خلال مقبلة مع "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لمنع ما وصفه بالتجسس المحتمل من قبل الطلاب الصينيين.

وردا على سؤال حول تقرير صحافي نشر سابقا وألمح إلى إمكانية طرد ترمب لآلاف طلاب الدراسات العليا، قال بومبيو: إن الطلاب الصينيين لا يجب أن يكونوا هنا في مدارسنا للتجسس".

كما أوضح أن الإدارة الأميركية أمام تحد وعليها واجب التأكد من أن " هؤلاء الطلاب الذين يأتون إلى هنا للدراسة لا يتصرفون باسم الحزب الشيوعي الصيني".

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إلى ذلك، أكد أن تلك

الخطوة "ليست ذعرا أحمر، ولا عنصرية. الشعب الصيني شعب عظيم"، مضيفاً "لكن الأمر يشبه أيام الاتحاد السوفيتي، فهذا نظام شيوعي استبدادي يشكل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ترمب تدرس إلغاء تأشيرات الدخول لآلاف الطلاب الخريجين المرتبطين بالجيش الصيني.

ويتوقع أن تثير تلك الخطوة انتقادات عدة من قبل الجامعات التي تعتمد بشكل متزايد على الرسوم الدراسية من الطلاب الأجانب - والتي تعد الصين والهند أكبر مصادرها - وقد تضررت بالفعل بشدة من إغلاق COVID-19.