مصدر حكومي هندي يكذب ترامب: مودي لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن التوتر مع الصين

قال مصدر حكومي، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المواجهة العسكرية لبلاده مع الصين. جاء ذلك بعد أن أشار ترامب إلى أن مودي يشعر بالاستياء من هذا التوتر الحدودي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين هنود إن قوات البلدين الجارين تقف فيحالة مواجهة على طول الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا منذ أوائل مايو بعد توغل قوات صينية في منطقة هندية.
وطبقا لنص بيان للبيت الأبيض قال ترامب للصحفيين "هناك صراع ضخم يتعلق بالصين والهند. بلدان فيهما 1.4 مليار نسمة. بلدان فيهما جيوش قوية للغاية".
وأضاف ترامب "والهند ليست سعيدة وربما الصين أيضا غير سعيدة. لكن بوسعي أن أبلغكم أني تحدثت إلى رئيس الوزراء (ناريندرا) مودي. لم يكن في حالة مزاجية جيدة بشأن ما يجري مع الصين".
لكن مسؤولين هنودا عبروا عن الدهشة من تصريحات ترامب.
وقال مصدر حكومي: "لم تجر أي اتصالات في الآونة الأخيرة بين رئيس الوزراء والرئيس ترامب... كانت آخر محادثة بينهما في الرابع من أبريل ودارت حول موضوع (عقار) هايدروكسي كلوروكين".
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