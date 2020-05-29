الكويت: اجتماع عاجل بين الداخلية والصحة اليوم لتحديد المناطق المحظورة كلياً

افادت صحيفة القبس الكويتية أنه من المقرر أن يعقد اليوم الجمعه في الكويت اجتماعاً تنسيقاً عاجلاً بين قيادات كبري في وزارتي الداخلية والصحة لتحديد وبكل دقة المناطق والقطع الجديدة التي صدر بشأنها قراراً بالحظر الكلي علي غرار منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة.

وقالت الصحيفة، إنه وعقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء حدث بعض اللغط بخصوص المناطق المحظورة

في محافظة حولي، وتحديداً منطقة ميدان حولي، لافتة إلي أن الاجتماع سيحدد وبشكل نهائي وقاطع المناطق والقطع الصادر بشأنها حظراً كلياً.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أكد أن خطة العودة التدريجية للحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس تتضمن،

5 مراحل للتعامل مع الوباء تنقسم من الأشد إلى الأقل تشدداً.

وأعرب الصباح عن تقديره لجهود الطواقم الطبية في مواجهة وباء كورونا، وكشف وزير الصحة عن استمرار الحظر المناطقي على المهبولة، وجليب الشيوخ مع فرض العزل الشامل على منطقة الفروانية وخيطان وميدان حولي. وحدد الوزير الأنشطة التي ستعمل في المرحلة الأولى من الحظر الجزئي وتتضمن المطاعم والمقاهي عبر خدمة السيارات وخدمات التوصيل للمنازل الجمعيات والبقالات والتموين والأنشطة الصناعية وشركات الاتصالات والانترنت.



