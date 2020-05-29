ليبيا.. تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".

وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.

” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.

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