العراق : مقتل إرهابيين اثنين وتدمير 3 أوكار لداعش في ديالى

أعلنت خليةالإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير 3 أوكار لنظيم داعش الإرهابي في ناحية بهرز بديالي، وفقًا لوكالة أنباء لشرق

الأوسط.وذكرت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما، كما دمرت ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.