الصين: لا حاجة لوساطة طرف ثالث في نزاع حدودي مع الهند

أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الجمعة، عن عدم حاجة بلاده إلى وساطة طرف ثالث في نزاعها الحدودي مع جارتها الهند، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء ذلك في معرض رد لي جيان، على سؤال صحفي، حول عرض الرئيس الأمريكيدونالد ترامب التوسط بين الصين والهند.
كتب ترامب الأربعاء الماضي، على "تويتر": "أخطرنا كلًا من الهند والصين باستعداد الولايات المتحدة ورغبتها وقدرتها على الوساطة، أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم".
وذكرت وسائل إعلامية، بأن مواجهةمسلحة نشبت بين جنود البلدين الجارين، جراء إنشاء الهند طرقًا ومدارج طائرات في المنطقة، في مسعى منها لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
وفي وقت سابق، جرى الإبلاغ عن مناوشات بين حرسي الحدود الصيني والهندي، ونتيجة لذلك تم اعتقال عناصر من الجيش الهندي ليطلق سراحهم لاحقًا، حيث وقع الحادث، بعد شجار على الحدود بين العسكريين من الدولتين.
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