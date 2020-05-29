ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 64028 حالة

سجلت باكستان 2636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 64028، طبقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتعافى 22305 مريضًا حتى الآن من الفيروس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1317، مع تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. من الفيروس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1317، مع تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. ويتلقى المرضى العلاج في مراكز حجر صحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا. صحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا. وأجرت باكستان حتى الآن 520017 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا و11931 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 22305 مرضى بالفيروس في البلاد، فيما لا يزال كثيرون في حالة حرجة.

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