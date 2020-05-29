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انفجار جنوب شرق بغداد يصيب ثلاثة اشخاص

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أفاد مصدر امني، ليوم الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بانفجار جنوب شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قضاء المدائن، جنوب شرق بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب، وفتحت تحقيقا في الحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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