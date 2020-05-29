انفجار جنوب شرق بغداد يصيب ثلاثة اشخاص

أفاد مصدر امني، ليوم الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بانفجار جنوب شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قضاء المدائن، جنوب شرق بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب، وفتحت تحقيقا في الحادث".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب، وفتحت تحقيقا في الحادث".
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