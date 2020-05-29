بالخطوات... هكذا تتخلص من إدمانك على هاتفك

ولكن توفر كاثرين برايس، مؤلفة كتاب "How to Break Up with Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life"، أربع خطوات سهلة للتخلص من إدمانك على هاتفك، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية:

باستثناء المكالمات الهاتفية والرسائل والتقويم، ثم قم بإعادة إعادة تفعيل إشعارات التطبيقات التي تستخدمها بشكل دائم، مثل "أوبر" أو "خرائط غوغل".

الخطوة الثانية: خارج غرفة نومك



بينما قد يكون من المغري قضاء ساعات وأنت تتصفح وسائل الاعلام الاجتماعية قبل أن تغفو، فإن كاثرين برايس توصي بشحن الهاتف طوال الليل خارج غرفة النوم، والاستعاضة بمنبه من أجل الاستيقاظ في الصباح.



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وتقترح برايس بحذف كل تطبيقات التواصل الاجتماعي من الهاتف، لأنها مصممة لكي تستنفذ طاقتك ومجهودك بحسب رأيها، وتنصح بالولوج إليها من نسخة الحاسوب المحمول.

الخطوة الرابعة: إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية



ترى أن هذه الخطوة مهمة أيضا في عملية التخلص من إدمان الهاتف، وتقترح نقل تطبيقات مثل البريد الإلكتروني ومتصفح الإنترنت من الشاشة الرئيسية.

وأخيرا، تقترح برايس جمع كل التطبيقات المضيعة للموقت، مثل الألعاب في ملف واحد على الهاتف تحت مسمى طريف، مثل "شرير" أو "مضيّع للوقت".

وأضافت أنه من الممكن أيضا حذف هذه التطبيقات وإعادة تثبيتها من جديد من أجل استخدامها، لعدم التعوّد على تواجدها طوال الوقت على الهاتف.