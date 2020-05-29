اعتقال معاون 'والي تلعفر' ومساعده لدى داعش في كركوك

اعلنت فرقة الرد السريع اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ما يسمى بـ"والي تلعفر" ومساعده لدى تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الفرقة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، ، انها اعتقلت ما يسمى معاون والي تلعفر ومساعده في كركوك بعد تمكنهما من الدخول الى المحافظة بهويات مزورة، دون مزيد من التفاصيل.



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