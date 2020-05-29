كيت ميدلتون تتحول الى مصففة شعر

كشف تقرير لموقع Page Six ، أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام تقوم بتسريح وقص شعر أطفالها بنفسها في المنزل وذلك بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
ووفقًا للمصدر، كان أطفال العائلة المالكة البريطانية يحصلون قبل كورونا على تسريحات شعر"ملكية" من المصفف ريتشارد وارد في قصر كنسينغتون.
وبعد فرض الإقفال والحجر الصحي، ترك وارد عدّة التصفيف في القصر مع العائلة حتى تتمكن دوقة كامبريدج من قص شعر أطفالها الثلاثة والأدوات الصحيحة في متناول يدها.
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