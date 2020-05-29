ولادة توأم في زمن كورونا... والأسماء من وحي الأوضاع الراهنة!

في ظلّ هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا ، قام زوجان هنديان من مدينة ميروت بتسمية مولوديهما التوأمين "كوارنتين وسانيتايزر" (Quarantine and Sanitizer)"، أي الحجر الصحّي والمعقّم. وفي التّفاصيل، علّل الوالدان اختيار هذين الإسمين نظراً لأهميتهما في المرحلة الرّاهنة، فجميع النّاس حول العالم يلتزمون اليوم الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، ويستخدمون المعقّمات لمنع انتشار الجراثيم.



ومن جهته، قال الوالد دارمندرا:" هذان الاسمان يوفران الشعور بالراحة والأمان مدى الحياة، وسيكونان بمثابة تذكير لعائلتنا بالمصاعب التي تغلّبنا عليها في ظلّ هذه الفترة الصّعبة."

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