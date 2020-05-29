تعرف على مواعيد التشغيل الجديدة للمترو تماشيًا مع حظر التجوال بداية من غدًا السبت

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من غدا السبت، لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء الذى سيطبق من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً .

وأضافت وزارة النقل أنه تم إعداد جداول التشغيل حيث سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق أوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءاً من يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً

وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.