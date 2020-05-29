هاجمت فتاة كويتية تدعى ريم الشامري العمالة المصرية في الكويت قائلة:" يا مصريين أنتوا مش شركاء في الوطن الكويت، المصريين مصدقين نفسهم أن لهم حقوق معانا، انتوا مجرد ناس تشتغلوا عندنا وتأكلون من الزبالة ".

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كانت هذه تفاصيل خبر كويتية تهاجم الوافدين المصريين بالكويت:"أنتوا مش شركائنا انتوا شغلين عندنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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