"مؤسسة جبل الارز"تابعت تجهيز المرحلة الاخيرة من مستشفى انطوان الخوري

عقدت الهيئة الادارية لـ" مؤسسة جبل الارز" برئاسة النائب ​ستريدا جعجع​ ، اجتماعها الدوري. وقد خصص الاجتماع لمواكبة التحضيرات الجارية بشأن تجهيز المرحلة الاخيرة من ​مستشفى​ انطوان الخوري ملكة طوق الحكومي ، وبانتظار الانتهاء من اعداد الخرائط والدراسات المطلوبة لهذا المشروع ، قرر المجتمعون اخذ بعض الوقت لوضع جدول زمني لتسديد المتوجبات المالية التي ستترتب على مؤسسة جبل الارز الى شركة أبنية للمقاولات المكلفة تنفيذ الاعمال في المستشفى المذكور اعلاه .

وفي هذا السياق ، وبعد الاجتماع التأسيسي الذي عقد في ​معراب​ بتاريخ 8 أيار 2020، والذي خصص للبحث في مشروع اعادة تأهيل وتجهيز المرحلة الاخيرة من مبنى مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق الحكومي ، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية ، اولها كان في مكتب نقيب المقاولين المهندس مارون حلو مدير عام شركة أبنية للمقاولات ، في حضور النائب جوزاف اسحق والمهندس اسعد كيروز عن مؤسسة جبل الارز ، والمهندس اكرم كرم من ​مجلس الانماء والاعمار​ - ​القطاع الصحي​ ، ومدير العمليات في شركة ابنية المهندس الياس عبد الله ، حيث تم استعراض مخططات الدراسة المبدئية الموضوعة لمبنى مار ماما ، ووضعت خريطة طريق للمتابعة مع شركة خطيب وعلمي ، المناط بها اعداد الدراسات التنفيذية.

بعد ذلك ، توجه كل من النائب جوزاف اسحق والمهندس اسعد كيروز ، الى شركة خطيب وعلمي ، وعقدا اجتماعا ً مع المهندس مدير المشروع المكلف من قبل خطيب وعلمي ، وسلماه خرائط المبنى ، واتفقوا على عقد اجتماع نهار الثلاثاء 19 ايار 2020 ، مع عدد من المهندسين المختصين بتصميم ​المستشفيات​ في الشركة للبحث في المبادىء العامة للمشروع ومتطلباته .

عقد الاجتماع الثالث في موعده ( 19 ايار 2020 ) ، وحضره المهندس اسعد كيروز عن مؤسسة جبل الارز والمهندس اكرم كرم من مجلس الانماء والاعمار ، وعن شركة خطيب وعلمي مدير المشروع المكلف وفريق من المهندسين المختصين في القطاع الصحي . وجرى عرض تقني عن المبنى الموجود كاملاً وعن المشروع المنفذ مؤخراً من قبل مجلس الانماء والاعمار . كما تم عرض للتصميم المبدئي للمشروع الجديد مع التوسع في كل نطاق (المساحات المطلوبة، ارتفاعات الطابق السفلي الأول، الخدمات المطلوبة والممكنة وغيرها...) وبطلب من النائب ستريدا جعجع ، ستقوم الشركة بإرسال كشف تخميني للدراسة التي أعدتها بخصوص التقييم البنيوي للمبنى Structure Assessment والتي تشمل بعض الإختبارات الهندسية للباطون في المبنى لتبيان صلاحيته ومدى صلابته وجرى الاتفاق مع شركة خطيب وعلمي على البدء باعداد الخرائط اللازمة ودفاتر الشروط وفقا ً للاصول.

بعدها تطرق المجتمعون الى البحث في بعض النقاط والمقترحات الاخرى وهي :

· امكانية وصل المجاري الصحية للمبنى بالشبكة المنفذة حديثاً.

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· اطلاع الجهاز الطبي في المستشفى على الخرائط ​المعمارية​ وتوزيع الوظائف والخدمات الطبية في المبنى لإبداء ملاحظاته وموافقته عملاً بمبدأ رأي المستعمل الأخير End User.

· حجز وتصميم مساحة لمستودع ​النفايات الطبية​ وكيفية التعاطي معها.

· تعديل سير المواصلات حول المستشفى لتأمين الولوج والخروج لسيارات الإسعاف والزوار بعد اضافة مدخل الطوارىء .

نهار الاربعاء في 27 ايار 2020 ،عقد الاجتماع الرابع في مكتب النائب جوزاف اسحق انضم اليه المهندس اسعد كيروز ومهندسين من شركة خطيب وعلمي ، حيث اطلع الجميع على التقييم النهائي للتصميم الاولي مع التعديلات والتصحيحات المقترحة من خطيب وعلمي والموافق عليها من قبل المهندس اكرم كرم ، والتي تشمل الطابق الارضي ( قسمي الطوارىء والاشعة) والطابق السفلي ( أقسام العمليات الجراحية والعناية الفائقة والمختبر ومركز التعقيم والصيدلية والمطبخ المركزيين ) ، بالاضافة الى انظمة التنقل في المبنى . وبعد استعراض كامل التفاصيل ، تمت الموافقة على التصاميم المعمارية لعرضها على الجهاز الطبي .

نهار امس الخميس في 28/5/2020 ، عقد الاجتماع الخامس في شركة خطيب وعلمي ، حضره كل من : النائب جوزاف اسحق والمهندس أسعد كيروز عن مؤسسة جبل الارز ، المهندس أكرم كرم من مجلس الانماء والاعمار ، رئيس مجلس إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي الدكتور أنطوان جعجع والمهندسون المكلفون إعداد تصاميم المستشفى ، عرضوا خلاله على الدكتور انطوان جعجع جميع الخرائط ، حيث أبدى بعض الملاحظات حولها وقد أخذ بها وسيعملون على تعديلها . ثم اتفق المجتمعون على القيام بزيارة المستشفى مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على بعض التفاصيل المهمة والمطلوبة من أجل إكمال الدراسات نهائيا ً. وبعد الاجتماع زار النائب جوزاف اسحق نائب رئيس مجلس ادارة شركة خطيب وعلمي المهندس ​سمير الخطيب​ وشكره باسم النائب ستريدا جعجع وباسمه ، على الدراسات التي تقدمها شركة خطيب وعلمي في سبيل انجاز تأهيل مستشفى انطوان الخوري ملكه طوق الحكومي .