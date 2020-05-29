عدوان: على الحكومة ارجاء التعيينات واعتماد الالية

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "اما وقد أقر قانون آلية التعيين في الفئة الاولى في ​المجلس النيابي​ فعلى ​الحكومة​ ارجاء ​التعيينات​ واعتماد الالية والا ستسجل على نفسها ممارسة لا اصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل ​اللبنانيون​ ان نضع حدا نهائيا له بإعتماد الكفاءة". إضغط للمزيد

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