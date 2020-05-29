إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية بكسروان:لحسم نسبة لا تقل عن أربعين بالمئة من القسط

لفتت الهيئة العامة لإتحاد ​لجان الأهل​ في ​المدارس الكاثوليكية​ في ​كسروان​ الفتوح وجبيل، في بيان أن "قدرة الأهل على تسديد أقساط أبنائهم المدرسية أصبحت شبه معدومة، فلا قدرة لهم على تسديد ما تبقى من أقساط عن ​السنة​ الدراسية 2019/2020. وعلى هذا الأساس، إن الحل الأمثل اليوم، مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة كل من المدرسة والأهل والمعلم، يتمثل بحسم نسبة لا تقل عن أربعين بالماية من القسط المدرسي عن السنة الدراسية المذكورة".

وشكر "المدارس التي قامت فعليا بحسم جزء من القسط المدرسي إستجابة لطلب الأهل وتحسسا مع وضعهم المالي". وطلب من "إدارات المدارس تسجيل جميع تلامذتهم للعام الدراسي المقبل دون إشتراط تسديد كامل ​الأقساط المدرسية​ غير المدفوعة بعد، كما ومراعاة أوضاع ذوي التلاميذ الذين يعانون أوضاعا إقتصادية ومالية صعبة جدا، وعدم صرف أي تلميذ لم يستطع ذووه تسديد كامل الأقساط المدرسية المستحقة".