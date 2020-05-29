الطبش: إلى الفريق الحاقد العاجز عن الإنجاز خلصنا بقا

اشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​رولا الطبش​ "بعد أن مني بخسارة أولى إثر إقرار آلية للتعينات، لأن الآلية تقطع الطريق على استغلال الخدمة العامة لمنافع حزبية وخاصة، انتفض وحاول تعويض خسارته عبر افتعال مواقف دونكيشوتية، فرفضنا محاولته وانسحبنا لأننا لا نستهوي مشاهد البطولة الوهمية".

أضافت الطبش في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نفس الفريق الذي ينهك البلاد بشخصانيته و​سياسة​ ​المحاصصة​ والزبائنية الحزبية التي يعتمدها منذ 15 عاما، تاريخ وصوله الى ​السلطة​ المشؤوم، مذاك وهو يرمي حقده الدفين على الآخرين، والأنكى يتكابر على فشله الفاقع باتهام غيره بعرقلة مشاريعه الإصلاحية، مرددا اغنيته الشهيرة"ما خلونا".

وتابعت: "لن ننجر إلى لعبته ولن ننساق الى حلبة مواجهة ستكون نتيجتها تركيع البلد، وقهر اللبناني. فنحن من مدرسة علمت وعمرت وخرجت إلى ​العالم​ بمشاريع وخطط ومؤتمرات دولية، من مدرسة لا تحتكر النجاح، ولا تتهرب من الفشل، إذا حصل". وختمت: "فإلى هذا الفريق الحاقد حقد المقصر، المتكابر على أخطائه، الفاشل بكل شيء، العاجز عن الإنجاز: خلصنا بقا".