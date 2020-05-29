عقيص:ننتظر من الحكومة ارجاء التعيينات لحين نشر قانون الآلية في الجريدة الرسمية

لفت النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "امس صدر قانون آلية ​التعيينات​ في الفئة الاولى. ‏اليوم على جدول اعمال ​مجلس الوزراء​ تعيينات خاضعة فقط لمبدأ ​المحاصصة​. ‏اذا كان لدى ​الحكومة​ الكياسة القانونية الكافية، فاننا ننتظر منها ارجاء التعيينات لحين نشر قانون الآلية في ​الجريدة الرسمية​. ‏والا فعلى مبدأ التعاون بين السلطات السلام".

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