أحمد الحريري: نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية

رد أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ على رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، قائلا: " الفرق بينا وبينك يا افلاطون زمانك نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية . نحنا اشتغلنا على عفو عام قدام كل اللبنانيين لنرفع الظلم عن مواطنين لبنانيين قاعدين بالسجون بلا احكام . وللمرة الف كلمتك ما بتعني شي لانه ما في اتفاق الا وطعنت فيه".

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