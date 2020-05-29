قوى الامن تنشر طريقة صنع كمامة في المنزل بسهولة

نشرت ​قوى الأمن الداخلي​ عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ​فيديو​ شرحت فيه كيفية صناعة كمامة في المنزل بسهولة وارفقت الفيديو بعبارة "بإيدك بتصنع الفرق".

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