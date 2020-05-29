قوى الامن تنشر طريقة صنع كمامة في المنزل بسهولة

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شرحت فيه كيفية صناعة كمامة في المنزل بسهولة وارفقت الفيديو بعبارة "بإيدك بتصنع الفرق".
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