طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط . وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياًَ مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل يتشكّل معها ​الضباب​ على المرتفعات، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل (التي تكون دون معدلاتها لشهر ايار) كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

السبت: غائم جزئيًا خلال الفترة الصباحية، يتحوّل تدريجيًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل.

الإثنين:مشمس الى قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيًا خلال المساء الى غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع نشاط في سرعة الرياح.

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