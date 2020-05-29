تويتر يضع إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة لترامب بشأن أحداث مينيابوليس

وضع موقع ​تويتر​ للرسائل القصيرة إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة نشرها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن أحداث ​مينيابوليس​، مشيراً إلى أن التغريدة انتهكت قواعده إلا أنه لن يزيلها. وقال الموقع إن "هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن تمجيد ​العنف​. لكن تويتر قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".

وجاء في تغريدة ترامب "عندما تبدأ عمليات السطو، يبدأ إطلاق النار. شكرا!"، ويمكن تأويل هذه الرسالة بأنها تحريض لقوات الأمن على استعمال أسلحتها.

وأضرم متظاهرون النار مساء الخميس في مركز أمن بمينيابوليس في ليلة ثالثة من المواجهات مع الشرطة عقب وفاة رجل أسود البشرة نتيجة إيقافه بطريقة خشنة من طرف الشرطة. وتظاهر الآلاف في الأحياء الشمالية للمدينة قبل أن يتجاوز بعضهم الحواجز التي تحمي المبنى ويكسروا زجاجه. وغادر عناصر الأمن المبنى، وفق ما أفادت الشرطة.

Advertisements

ونتيجة تعامل موقع تويتر مع تغريداته، وقّع الرئيس ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدف الى الحد من الحصانة القانونية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي لجهة الرقابة التي تمارسها على المحتوى لديه.

ووضع تويتر إشارات على تغريدات ترامب أول مرة الثلاثاء، عبر إضافة رسالة عليها تقول "تحقّق من الوقائع".

وشملت الإشارات تغريدات اعتبر فيها ترامب أن التصويت عبر البريد يشتمل على "غشّ" بالضرورة لأنه قابل للتلاعب، وهي مسألة شديدة الحساسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هذا العام.