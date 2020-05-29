أكد ​مصرف لبنان​ في بيان أن "الحاكم رياض سلامه يشارك ويتفاوض، وفريق عمله، بحسن نية، مع ​صندوق النقد الدولي​، وهذا الحوار مستمر خصوصا في ما يتعلق بالحسابات التي لم تنته المباحثات بها بعد، كما أوحت بعض ​وسائل الاعلام​. يبقى مصرف لبنان على رأيه ولن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولا عند طلب هذا الأخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان: المباحثات مع صندوق النقد مستمرة ولن نكشف عن فحواها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.