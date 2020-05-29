دياب يضع اكليلا من الزهر على اضرحة شهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري في راس بعلبك

وصل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزيرة الدفاع ​زينة عكر​ وقائد ​الجيش​ ​جوزيف عون​ الى ثكنة ​الياس الخوري​ في ​راس بعلبك​. وقد وضع رئيس الحكومة اكليلا من الزهر على اضرحة الشهداء في راس بعلبك. إضغط للمزيد

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