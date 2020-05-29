وصل رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش جوزيف عون الى ثكنة الياس الخوري في راس بعلبك.
وقد وضع رئيس الحكومة اكليلا من الزهر على اضرحة الشهداء في راس بعلبك.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر دياب يضع اكليلا من الزهر على اضرحة شهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري في راس بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.