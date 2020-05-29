شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": جيش مصر الأبيض أفشل مؤمرات الإرهابية فى مواجهتهم مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر حزب المؤتمر أن الحكومة والقيادة السياسية تبذل أقصى جهودها فى حماية المصريين من فيروس كورونا، الذى هاجم العالم أجمع ودعم الفريق الطبى، موجها تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية، وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية .

وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورنا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس، مؤكدا أن جيش مصر الابيض نجح فى إفشال جميع مؤامرات جماعة الإخوان الارهابية فى شق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية بمواجهتهم الناجحة والبطولية مع فيروس كورونا .

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وقال الربان عمر المختار صميدة أن الطاقم الطبى بوطنيته وحبه للدولة المصرية وللقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع شائعات وأكاذيب جماعة الإخوان الارهابية فى سلة المهملات ولم يعط لها أى اهتمام لأنه يعى أن هدفها إحداث الفوضى وإثارة البلبلة، معربا عن ثقته التامة فى قدرة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.

كما أعرب " صميدة " عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تخطى أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر فى عالم مابعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الاصعدة السياسية الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.