شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم باشات: محافظة القاهرة استجابت لتغيير اسم شارع سليم الاول للشهيد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، عن دائرة الزيتون، أن محافظة القاهرة استجابت لمطالب أهالي الدائرة بتغيير اسم شارع سليم الاول إلى شارع الشهيد أحمد منسى ، موضحا أن المطالب كانت بسبب المواقف المعادية من قبل الدولة التركية تجاه مصر ومواقفها الداعمه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والاميرية، أنه كان قد قام بمناشدات عدة للضغط على المحافظ السابق من أجل تغيير اسم شارع سليم الاول، وتم عقد مجلس تنفيذي من قبل الجهات المختصة من المحافظة والمحليات لتغيير اسم الشارع إلى أحمد المنسى وأخيرا تم الاستجابة.

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واعتبر" باشات " أن مسلسل الاختيار ترك فخر وافتخار للشعب المصرى بخير أجناد الأرض وخلق جيلا مبهور بالشهيد المنسى وأشقائه فى محاربة الإرهاب ، كما أنه أسهم فى شيوع تلك الروح الوطنية فى شرايين الأجيال الشابة، معتبرا أن التفاف الشباب حول المنسى سيعزز من روح الانتماء والتنمية الوطنية .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مسلسل الاختيار وضع الشارع المصرى فى قلب المعركة والتعرف على حقيقة ما يحدث على أرض سيناء .