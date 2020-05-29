فاوتشي: لقاح كورونا قد يتوفر قبل نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن دكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه إذا سارت الأمور بالشكل المُخطط لها، فربما يصدر لقاح يُعالج فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 قبل نهاية العام.

وتأتي هذه التصريحات في خضم السباق نحو اللقاح المنتظر لفيروس كورونا، والعمل على أكثر من 100 مشروع مُحتمل للفيروس، قليل منها وصل إلى مرحلة التجارب السريرية، ومن بينها لقاح يطوره العلماء في جامعة أوكسفورد، وكذلك لقاح آخر تعمل عليه شركة نوفافاكس الأمريكية في أستراليا.