تهريب بضائع أجنبية وتنفيذ أحكام قضائية.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (11 ألف جنيه).

وضُبط في مجال الأمن العام عن ضبط قضية (انتهاء فترة التصريح)، (47) مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن تنفيذ 58 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.