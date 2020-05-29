الجريمة في أسبوع.. 3 جرائم قتل والقبض على فتاة الـ "تيك توك" وانفجار ماسورة غاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين 3 جرائم قتل بسبب الخلافات العائلية والسرقة والقبض على فتاة الـ "تيك توك" والعثور على جثة مدمن مُتفحمة وضبط خلية الأفلام المفبركة.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

خلية الأفلام المفبركة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على خلية إخوانية مكونة من 11شخص لانتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية.

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سقوط عصابة وراء سرقة ٢٠ سيارة بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في التحصل على السيارات المستولى عليها والمُبلغ بسرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات "بدون أوراق" عبر صفحات موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".

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"حرب شوارع" بفيصل.. والشرطة تحكم سيطرتها

شهدت منطقة المساحة بفيصل غرب محافظة الجيزة، السبت، مشاجرة أشبه ب"حرب الشوارع".

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-تفاصيل مقتل 21 إرهابيا ببئر العبد -(صور)

أعلنت وزارة الداخلية، استهداف وكرين إرهابيين بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، في توقيت متزامن، ما أسفر عن مقتل 21 عنصرا إرهابيًا، وإصابة ضابطين.

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-رعونة سائق تتسبب في حادث مروع بإمبابة (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد؛ صدمهما سائق سيارة ميكروباص بمنطقة إمبابة.

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القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" في الدقهلية

ألقت قوات الشرطة، الأحد، القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" بمحافظة الدقهلية؛ لاتهامه بمخالفة قرار الحظر.

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"هترجعي البيت ولا أجيبك بالعافية".. كواليس جريمة "ليلة الوقفة" في كرداسة

الثلاثاء الماضي، دب خلاف بين سائق توك توك وزوجته، غادرت على إثره الأخيرة عش الزوجية، لتقضي الأسبوع الأخير من شهر رمضان في كنف بيت أبيها وبالتبعية عيد الفطر المبارك، إلا أن ثمة جديد تبدد معه سيناريو الزوجة لتستقبل العيد بجريمة قتل فقدت معها أقرب الناس إلى قلبها.

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القبض على مازن إبراهيم في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية

قال مصدر أمني مسؤول إن قوات الشرطة ألقت القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة تدعى "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك"؛ له بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو.

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جريمة "ليلة الوقفة" في كرداسة

أنهى سائق توك توك حياة والد زوجته بطعنتين نافذتين في مركز كرداسة شمال محافظة الجيزة؛ إثر رفض زوجته العودة إلى المنزل.

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"توصيلة الموت"

كشفت أجهزة الأمن في البحيرة غموض العثور على جثة سائق توك توك، وتبين أن شخصين وراء الجريمة، حاولا سرقة التوك توك الخاص بالقتيل.

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"صحابه ولعوا النار في جثته"

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مستشفى الحميات بحلوان بعد قرابة شهر من عمليات البحث المكثف.

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القبض على "فتاة تيك توك" وترحيلها إلى قسم الطالبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على "منة عبدالعزيز" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة تيك توك" على خلفية اتهامها لشاب يدعى "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.

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جثة متفحمة داخل مبنى مهجور

نجح رجال مباحث القاهر في كشف لغز العثور على جثة متفحمة داخل مبنى مهجور بحلوان.

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120 دقيقة في قلب النار.. كيف واجهت الحماية المدنية انفجار ماسورة غاز بحلمية الزيتون؟

في تمام الساعة التاسعة تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون.

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