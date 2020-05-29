شوارع خاوية ..غياب تام للمواطنين آخر أيام أجازة العيد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ أسامة علي:
تصوير _ محمود عبد الناصر:
شهدت شوارع القاهرة، اليوم الجمعه، هدوءا تاما، وغياب المواطنين، في آخر أيام الحظر المفروض على حركة المواصلات العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أجازة عيد الفطر لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة، مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبدت شوارع شبه خاوية من المارة، باستثناء تواجد لباعة جائلين بمنطقة مصر القديمة، يبتاعون الورود، مع تواجد خفيف لسيارات الأجرة الخاصة "تاكسي"، لاستثناءها من قرارات مجلس الوزراء.
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