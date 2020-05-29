انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الجمعة، جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة دائرة قسم أول، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير ادارة المسطحات، بورود بلاغ يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل بالبر الشرقي بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا دائرة قسم أول.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي "شورت" فقط وحافي القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وطولة حوالى 160 سم.