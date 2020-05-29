تعافي 242 حالة من فيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تعافي نحو 242 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي ينتظر فيه التأكد من سلبية حالات أخرى تتلقى العلاج بالمستشفيات المخصصة للعزل الصحي، موضحًا أن عدد الإصابات التي جرى تسجيلها خلال الساعات الأخيرة كان 7 حالات.

أضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن الأطقم الطبية في المحافظة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة المراكز الطبية، إلى جانب التوعية بالوقاية وتوجيه الأهالي لاتباع تعليمات فرق الترصد في تتبع الحالات الايجابية والمخالطين لهم.

وبيّن المصدر، أن دمياط شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين في بداية الأزمة، لكن أصبح هناك تراجعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس بسبب الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل.

وسجلت المحافظة منذ ظهور أول حالة في 7 من مارس المنقضي، وفاة 40 مصابًا معظمهم من كبار السن، بينما تتلقى 116 حالة العلاج اللازم في مستشفيات ومراكز العزل.