وزير المالية: ندرس تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى حاليًا دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، إن هذا يُسهم في الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أنه كان قد تلاحظ اعتماد المتعاملين مع الجمارك فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط بعد مواعيد إغلاق البنوك الأمر الذى قد يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدي.

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وقال الوزير إنه يجرى حاليًا التنسيق مع القطاع المصرفي، وشركة «إى. فاينانس» لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS» التى تتيح للعميل ذلك.

وأضاف أنه يتم تغذية حسابه الجاري لدى الجمارك على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك له فى مكتبه أو أى مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية من خلال الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز اتصالات متكامل بمصلحة الجمارك لتحقيق التواصل الفعَّال بالمتعاملين مع الجمارك باستخدام آليات تقنية متطورة، وتلقى جميع استفساراتهم فى شتى النواحي والمسائل الجمركية والرد عليها، ورصد المشاكل التي قد تواجههم واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، وقياس توجهاتهم وتحليلها، وإخطار المستفيدين ببرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، والمتعاملين مع الجمارك بتطورات مشروع «النافذة الواحدة» والتيسيرات المقدمة.

وأوضح أن هذا المركز يستهدف أيضًا ترسيخ الوعى بدور مصلحة الجمارك، وما تقدمه من خدمات وما يطرأ عليها من مستجدات، وتنفيذ كل الآليات المتطورة التي تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الجمركية.