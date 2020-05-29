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هيئة تقويم التعليم تعلن عن كيفية الإختبار التجريبي والفعلي للطلاب

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، أن جميع الطلاب سوف يتمكنون من أداء الاختبار التجريبي والفعلي، لافتة إلى أن المرحلة الحالية من مراحل الاختبار "عن بعد"، تهدف إلى

تمكين  الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي، من أداء الاختبار التجريبي خلال عدة أيام من هذا الأسبوع، وفق مجموعات، بهدف تقديم المساعدة والحلول لأي مشكلات تواجههم.

 

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بأن الموقع الإلكتروني يحتوي على جميع الإرشادات المتعلقة بالاختبار التحصيلي عن بعد، وكلمات المرور للاختبار التجريبي والاختبار الفعلي حسب مواعيد الاختبار التي ستصل للطلاب على بريدهم الإلكتروني المعتمد.

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