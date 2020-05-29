تويتر يرد على قرار ترامب بشأن شركات الإنترنت

أكد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشان شركات الإنترنت، رجعيا ومسيسا للقانون الأساسي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت شركة "تويتر"، في بيان: "إن هذا المرسوم التنفيذي(للرئيس ترامب) هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو(القانون الأساسي) يقومعلى أساس القيم الديمقراطية. وأي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".
وأشارت الشركة في بيانها إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدر في عام 1996، وتضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرا أو مصدرا مستقلا للمعلومات
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.
ويريد ترامب "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وكان ترامب، قد أعلن أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.
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