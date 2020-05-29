طهران تعلق على تصريحات بومبيو حيال علمائها النوويين

علقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بخصوص فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان المنظمة :"إن
وأردفت المنظمة في بيانها: "الباحثين الإيرانيين وخاصة في القطاع النووي، يرون هكذا خطوات عديمة التأثير، وبأنها تمثل مؤشرا لعجز الأعداء في مسار المقاومة، ويعدونها دليلا آخر على فخرهم، ويجعلهم أكثر عزما مما مضى لمواصلة جهودهم في أداء واجبهم الديني والوطني".
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