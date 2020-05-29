لا إصابات جديدة بكورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية أنها لم تسجل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأضافت الهيئة الوطنية للصحة، في بيان، أنها رصدت 5 حالات بدون أعراض للفيروس، بعد تسجيل 23 حالة، يوم الأربعاء.

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