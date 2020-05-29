تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمهم من الكويت

أعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدم حدوث أي وفاة ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكوميةالمعنية بمكافحة الفيروس، إن جميع الحالات الجديدة ظهرت بين عمال وافدين من الكويت كانوا في الحجر الصحي.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 3076 حالة، وإجمالي الوفيات 57.
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