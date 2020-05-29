بومبيو يكشف عن مضمون مؤتمر ترامب المتعلق بالصين

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن مضمون المؤتمر الصحفي الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيعقده اليوم الجمعة وسيتحدث فيه عن الصين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال "بومبيو" إن ترامب سيهاجم قيام الطلاب الصينيين (الدارسين في أمريكا) بالتجسس لصالح بلادهم.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الأمريكية تستعد لطرد آلاف الطلاب الصينيين المرتبطينبمعاهد عسكرية صينية.
وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز": "لا يفترض أن يكونوا هنا في مدارسنا ليمارسوا التجسس.. بصفتي مديرا سابقا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، آخذ خطر التجسس في بلدنا على محمل الجد".
وأضاف: "ترامب وأنا مقتنع بذلك، سيهاجم هذه النقطة"، موضحا "لا اريد استباق ما سيقولهغدا (اليوم الجمعة)، لكن يجب أن يعرف الأمريكيون أن الحزب الشيوعي الصيني نسج نفوذا هائلا هنا في الولايات المتحدة".
وأمس الخميس، قال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "سنعلن غدا (الجمعة) ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".
وتأتي هذه التصريحات وسط أجواء من التوتر الشديد بين البلدين. فقد صعد ترامب لهجته حيال الصين في الأسابيع الأخيرة، محملا بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا في العالم، ووعد باتخاذ تدابير انتقامية.
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