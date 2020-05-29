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الهند تسجل أعلى معدل بإصابات كورونا اليومية في 24 ساعة

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة

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ووفق وزارة الصحة فقد ارتفع إجمالي المصابين بفيروس في الهند إلى 165799، كما تمّ تسجيل 175 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 4706.

وسجلت العاصمة الهندية نيودلهي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألف إصابة.

وبحسب السلطات الصحية، فقد سجلت نيودلهي 1024 إصابة ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات فيها إلى 16281 إصابة، كما سجلت 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 316.

وتخطت الإصابات بالفيروس في عموم الهند 165 ألف إصابة، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الهندية للمرحلة القادمة بعد انتهاء عملية الإغلاق العام نهاية الشهر الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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