الهند تسجل أعلى معدل بإصابات كورونا اليومية في 24 ساعة

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ووفق وزارة الصحة فقد ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 165799، كما تمّ تسجيل 175 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 4706.

وسجلت العاصمة الهندية نيودلهي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألف إصابة.

وبحسب السلطات الصحية، فقد سجلت نيودلهي 1024 إصابة ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات فيها إلى 16281 إصابة، كما سجلت 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 316.

وتخطت الإصابات بالفيروس في عموم الهند 165 ألف إصابة، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الهندية للمرحلة القادمة بعد انتهاء عملية الإغلاق العام نهاية الشهر الجاري.