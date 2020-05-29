كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين لـ"ترامب": لا حاجة لطرف ثالث في نزاع حدودي مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، إنه ليست هناك حاجة لطرف ثالث للتوسط بين الصين والهند في نزاع حدودي مستمر.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بهذه التصريحات عندما سُئل عن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الأمريكي الذي يقترح معاقبة المسؤولين الصينيين بسبب معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمين، يشوه بشكل صارخ جهود الصين لمكافحة الإرهاب ويتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين.

كما حث تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الولايات المتحدة، على التوقف عن استخدام قضية شينجيانج للتدخل في الصين، وفقًا لوكالة "رويترز".

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أرسل الكونجرس الأمريكي مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه يوم الأربعاء.

أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء، تشريعا يدعو لفرض عقوبات ‏على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار ‏تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.

ويعكس التشريع الجديد حلقة جديدة من الصراع الأمريكى الصيني، فى ظل التهم التى يطلقها ترامب من آن إلى آخر ضد الصين، وادعاءه دون دليل وقوفها وراء انتشار وباء كورونا.