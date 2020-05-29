كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تعرب عن قلقها من أثر كورونا علي الفئات السكانية الضعيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من البقع الساخنة للفيروسات حول العالم تثير القلق.

وقالت ماريا فان كيركهوف، القائدة التقنية لاستجابة الفيروس التاجي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تراقب عن كثب الزيادات الكبيرة للغاية في أعداد الحالات في روسيا وأفريقيا والأمريكتين وبعض البلدان في جنوب آسيا وبعض البلدان في أوروبا.

قالت فان كيركوف: "هذه هي المناطق التي نشعر بالقلق بشأنها لأنه، كما يعلم الجميع، عندما يكون لدى هذا الفيروس فرصة للسيطرة، يمكن أن ينمو بسرعة كبيرة جدًا.. وقد رأينا كيف يؤثر هذا الفيروس على الفئات السكانية الضعيفة، وهذا مصدر قلق كبير لنا."

وأضافت أنها تأمل في التوصل إلي اللقاح بحلول نهاية العام - ولكن هذا إذا سارت الأمور على ما يرام.

وقالت إن العلماء يعملون على مدار الساعة على أكثر من 100 لقاح مرشح، ولكن الجدول الزمني المتسارع لا يمكن أن يساوم على السلامة أو الفعالية.

