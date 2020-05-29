كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تصف مشروع قانون الإيجور الأمريكي بأنه "تشويه" وتدخل شديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشوه مشروع القانون الأمريكي الذي يقترح معاقبة المسؤولين الصينيين بسبب معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمين بشكل صارخ جهود الصين لمكافحة الإرهاب ويتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة.

كما حث تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الولايات المتحدة، على التوقف عن استخدام قضية شينجيانج للتدخل في الصين، وفقًا لوكالة "رويترز".

أرسل الكونجرس الأمريكي مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه يوم الأربعاء.

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أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء، تشريعا يدعو لفرض عقوبات ‏على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار ‏تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.