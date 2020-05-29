كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع 15 جنديا أفغانيا جراء هجمات لمجهولين على مواقع للجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 15 عسكريا من أفراد الجيش الوطني الأفغاني وقوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، مصرعهم وأصيب 9 آخرون في عدة هجمات شنها مسلحون بمقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان.

وقال مسؤول منطقة باتان عيد محمد أحمدزاي، إن "الليلة الماضية، هاجم مسلحون 3 نقاط تفتيش عسكرية ولحرس الحدود... استمرت الاشتباكات حتى الصباح".

وذكر السكان المحليون أن المسلحين تمكنوا من التغلب على القوات الحكومية في الهجوم، بيد أن أحمدزاى نفى هذا النبأ مشيرا إلى أن عددا من المهاجمين لقوا مصرعهم أو أصيبوا.

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وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام.

يذكر أنه في نهاية شهر فبراير، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان في مارس بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكانت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد أعلنا وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر، والذي انتهى منذ أيام، وذلك بعد موجة من الهجمات التي أثارت انتقادات الحكومة الأفغانية التي شككت في جدية الحركة حيال عملية السلام.

