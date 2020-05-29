كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر طوكيو تبدأ المرحلة الثانية من إعادة فتح البلاد اول يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم المدينة، يوريكو كويكي، إن العاصمة اليابانية طوكيو ستدخل المرحلة الثانية من خطتها لإعادة الافتتاح في منتصف ليل 1 يونيو، يوم الاثنين القادم.

تعني المرحلة الثانية أنه يمكن إعادة فتح المدارس ومراكز التدريس والصالات الرياضية والمسارح ومراكز التسوق وغيرها من مواقع البيع بالتجزئة غير الضرورية، فلا يزال يُنصح بإغلاق المطاعم في الساعة 10 مساءً.

رفعت طوكيو للتو حالة الطوارئ يوم الاثنين، حيث كانت واحدة من المحافظات الأخيرة التي خرجت من أمر الطوارئ.

وكان قد تم رفع حالة الطوارئ من مناطق أخرى منخفضة المخاطر في وقت سابق من هذا الشهر.

