كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين: نعارض بشدة نظام الدفاع الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنها تعارض بشدة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) في كوريا الجنوبية، وحثت، واشنطن، على عدم الإضرار بالعلاقات الثنائية بين بكين وسول.

أفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلًا عن مسؤولين لم يسمهم وصفوها بأنها عملية إعادة إمداد روتينية، أن القوات الأمريكية والكورية الجنوبية جلبت صواريخ ثاد بديلة إلى قاعدة في كوريا الجنوبية خلال الليل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال التقرير، إن الصواريخ ستحل محل الصواريخ القديمة، وأن عدد الأسلحة في القاعدة لم يرتفع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي، إن بكين وسول توصلتا إلى توافق واضح بشأن حل مرحلي لقضية ثاد، مضيفًا، أن الصين تأمل في أن تلتزم سول بهذا الاتفاق.

وفي سياق منفصل، أعلنت الصين، عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 وساعة، إلا أنها رصدت 5 حالات فقط بدون أعراض، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم" في خبر عاجل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.