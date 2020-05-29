كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر طيارو القوات الجوية اليابانية يحلقون فوق طوكيو لتحية العاملين الطبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلقت سرب المظلات البهلوانية الجوية التابع للقوات الجوية اليابانية، بلو إمبلس، فوق قلب العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، فى تحية للعاملين الطبيين على خط المواجهة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

كفريق من ست طائرات تدريب T-4 عبر سماء زرقاء صافية بعد فترة وجيزة، لوح الأطباء والممرضات على أسطح المستشفيات ولوحوا بالهواتف المحمولة لالتقاط صور للطائرات العابرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال شويتشي ميكامي، المتحدث باسم مستشفى إيبارا بطوكيو: "كنا نعمل تحت الضغط طوال الأشهر الأربعة الماضية ... سمعتهم عمال طبيون يقولون، إن المظاهرة رفعت معنوياتهم".

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ووفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية، تمكنت اليابان من تفادي طفرة متفجرة في عدوى الفيروس، مع وجود 16759 حالة مؤكدة من الفيروس، بما في ذلك 882 حالة وفاة، حتى صباح الجمعة.

وقال وزير الدفاع تارو كونو قبل الرحلة: "يعمل الكثير من الناس، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، بجد لمنع انتشار الفيروس. نود أن نعرب عن احترامنا ونعرب عن تقديرنا".

ومع ذلك، أشارت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بعض الناس شعروا أنه كان ينبغي توجيه الجهود بدلاً من ذلك نحو حماية عمال الخطوط الأمامية.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "كان من الأفضل استخدام أموال الطيران لهذه الطائرات لشراء الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى".